Haberler» Spor» Haber

Tenis: ABD Açık

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, üçüncü tura çıktı.

28.08.2019 21:06 Tenis: ABD Açık
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, üçüncü tura çıktı.
ABD'nin New York kentindeki sezonun son grand slam turnuvasında Nishikori, ikinci tur mücadelesinde dünya klasmanında 108. sırada yer alan ABD'li Bradley Klahn ile karşılaştı.
Toplam 2 saat 43 dakika süren karşılaşmayı 6-2, 4-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-1 kazanan Nishikori, adını üçüncü tura yazdırdı.
Turnuvada son dört yılda iki kez yarı final oynayan Nishikori, Cristian Garin-Alex de Minaur maçının galibiyle karşılaşacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Japon, Tenis, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:32   Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
21:30   Tokyo Judo Dünya Şampiyonası: İsrail ve Fransa altın madalya kazandı
21:30   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
21:26   Filenin Sultanları, Fransa'ya set vermedi
21:25   Bakan kasapoğlu: 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz
21:19   Trabzonspor-AEK maçına doğru - AEK Teknik Sorumlusu Kostenoglou
21:06   Tenis: ABD Açık