12 Kasım 2018, 00:48
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Tenis: ATP Finalleri

Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finallerinin ilk gününde Kevin Anderson, Dominic Thiem'i, Kei Nishikori de Roger Federer'i yendi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finallerinin ilk gününde Kevin Anderson, Dominic Thiem'i, Kei Nishikori de Roger Federer'i yendi.

Erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finallerinin 49'uncusu, İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.


Lleyton Hewitt Grubu karşılaşmalarının oynandığı ilk günün açılış maçında, 4 numaralı seribaşı Kevin Anderson ile 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem korta çıktı.

Güney Afrikalı raket Anderson, Avusturyalı rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek turnuvaya hızlı bir giriş yaptı.

Nishikori, Federer'i 2 sette geçti

Grubun diğer mücadelesinde 2 numaralı seribaşı Roger Federer ile 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori karşılaştı.

Japon Nishikori, turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Federer'e karşı sahadan 2-0 (7-6, 6-3) galip ayrıldı.

Turnuvada yarın Gustavo Kuerten Grubu'nda Alexander Zverev- Marin Cilic ve Novak Djokovic-John Isner maçları oynanacak. İngiltere,Tenis,Roger Federer,Kei Nishikori
12 Kasım 2018 Pazartesi 00:48



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