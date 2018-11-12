Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finallerinin ilk gününde Kevin Anderson, Dominic Thiem'i, Kei Nishikori
de Roger Federer
'i yendi.
Erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finallerinin 49'uncusu, İngiltere
'nin başkenti Londra
'da başladı.
Lleyton Hewitt Grubu karşılaşmalarının oynandığı ilk günün açılış maçında, 4 numaralı seribaşı Kevin Anderson ile 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem korta çıktı.
Güney Afrikalı raket Anderson, Avusturyalı rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek turnuvaya hızlı bir giriş yaptı.
Nishikori, Federer'i 2 sette geçti
Grubun diğer mücadelesinde 2 numaralı seribaşı Roger Federer ile 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori karşılaştı. Japon
Nishikori, turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Federer'e karşı sahadan 2-0 (7-6, 6-3) galip ayrıldı.
Turnuvada yarın Gustavo Kuerten Grubu'nda Alexander Zverev- Marin Cilic
ve Novak Djokovic-John Isner maçları oynanacak.
İngiltere,Tenis,Roger Federer,Kei Nishikori
12 Kasım 2018 Pazartesi 00:48