Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Alexander Zverev, Marin Cilic
'i 2-0 yendi. İngiltere
'nin başkenti Londra
'da düzenlenen 49. ATP Finalleri'ne devam edildi. İkinci günün açılış karşılaşmasında, 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile 5 numaralı seribaşı Marin Cilic korta çıktı.
Alman tenisçi Zverev, Hırvat rakibini 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
Grubun diğer mücadelesinde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic
ile 8 numaralı seribaşı John Isner karşı karşıya gelecek.
Londra,İngiltere,Tenis,Marin Cilic
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:17