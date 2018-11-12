12 Kasım 2018, 20:17
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Tenis: ATP Finalleri

Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Alexander Zverev, Marin Cilic'i 2-0 yendi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Alexander Zverev, Marin Cilic'i 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 49. ATP Finalleri'ne devam edildi. İkinci günün açılış karşılaşmasında, 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile 5 numaralı seribaşı Marin Cilic korta çıktı.

Alman tenisçi Zverev, Hırvat rakibini 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Grubun diğer mücadelesinde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 8 numaralı seribaşı John Isner karşı karşıya gelecek. Londra,İngiltere,Tenis,Marin Cilic
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:17



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