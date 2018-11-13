13 Kasım 2018, 09:33
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Tenis: ATP Finalleri

Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Novak Djokovic, John Isner'i 2-0 mağlup etti.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Novak Djokovic, John Isner'i 2-0 mağlup etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ATP Finalleri'ne devam edildi. İkinci gün mücadelesinde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 8 numaralı seribaşı John Isner korta çıktı.

Sırp tenisçi Djokovic, ABD'li rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Turnuvada bugün Kevin Anderson- Kei Nishikori ve Roger Federer-Dominic Thiem maçları oynanacak. Londra,İngiltere,Tenis,Novak Djokoviç
13 Kasım 2018 Salı 09:33



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