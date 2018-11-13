Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Novak Djokovic
, John Isner'i 2-0 mağlup etti. İngiltere
'nin başkenti Londra
'da düzenlenen ATP Finalleri'ne devam edildi. İkinci gün mücadelesinde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 8 numaralı seribaşı John Isner korta çıktı.
Sırp tenisçi Djokovic, ABD
'li rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
Turnuvada bugün Kevin Anderson- Kei Nishikori
ve Roger Federer-Dominic Thiem maçları oynanacak.
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