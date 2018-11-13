13 Kasım 2018, 19:12
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Tenis: ATP Finalleri

Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Lleyton Hewitt Grubu maçında Kevin Anderson, Kei Nishikori'yi 2-0 yendi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Lleyton Hewitt Grubu maçında Kevin Anderson, Kei Nishikori'yi 2-0 yendi.


İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 49. ATP Finalleri'ne devam edildi. Üçüncü günün ilk mücadelesinde, 4 numaralı seribaşı Kevin Anderson ile 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori karşılaştı.

Güney Afrikalı tenisçi Anderson, Japon rakibini 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek gruptaki 2. maçından da galip ayrıldı.

Grubun diğer maçında 2 numaralı seribaşı Roger Federer ile 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşı karşıya gelecek. Londra,İngiltere,Tenis,Kei Nishikori
13 Kasım 2018 Salı 19:12



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