Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Lleyton Hewitt Grubu maçında Kevin Anderson, Kei Nishikori
'yi 2-0 yendi. İngiltere
'nin başkenti Londra
'da düzenlenen 49. ATP Finalleri'ne devam edildi. Üçüncü günün ilk mücadelesinde, 4 numaralı seribaşı Kevin Anderson ile 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori karşılaştı.
Güney Afrikalı tenisçi Anderson, Japon
rakibini 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek gruptaki 2. maçından da galip ayrıldı.
Grubun diğer maçında 2 numaralı seribaşı Roger Federer
ile 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşı karşıya gelecek.
Londra,İngiltere,Tenis,Kei Nishikori