14 Kasım 2018, 18:43
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Tenis: ATP Finalleri

Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Novak Djokovic, Alexander Zverev'i 2-0 yendi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Novak Djokovic, Alexander Zverev'i 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 49. ATP Finalleri'ne devam edildi. Dördüncü günün ilk mücadelesinde, 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev karşılaştı.

Sırp raket Djokovic, Alman rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek gruptaki 2. maçını da kazandı.

Grubun diğer maçında 5 numaralı seribaşı Marin Cilic ile 8 numaralı seribaşı John Isner karşı karşıya gelecek. Londra,İngiltere,Tenis,Novak Djokoviç
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:43



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