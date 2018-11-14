Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Novak Djokovic
, Alexander Zverev'i 2-0 yendi. İngiltere
'nin başkenti Londra
'da düzenlenen 49. ATP Finalleri'ne devam edildi. Dördüncü günün ilk mücadelesinde, 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev karşılaştı.
Sırp raket Djokovic, Alman rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek gruptaki 2. maçını da kazandı.
Grubun diğer maçında 5 numaralı seribaşı Marin Cilic
ile 8 numaralı seribaşı John Isner karşı karşıya gelecek.
Londra,İngiltere,Tenis,Novak Djokoviç
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:43