Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Hırvat Marin Cilic
, ABD
'li John Isner'i 2-1 yendi. İngiltere
'nin başkenti Londra
'da düzenlenen 49. ATP Finalleri'ne, 5 numaralı seribaşı Marin Cilic ile 8 numaralı seribaşı John Isner arasındaki karşılaşma ile devam edildi.
İlk maçında Alman Alexander Zverev'e kaybeden Hırvat Cilic, ABD'li rakibini 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti.
Turnuvada bugün, Dominic Thiem- Kei Nishikori
ve Roger Federer-Kevin Anderson maçları oynanacak.
İngiltere,Tenis,Amerika Birleşik Devletleri,Marin Cilic
15 Kasım 2018 Perşembe 09:27