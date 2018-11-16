Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Lleyton Hewitt Grubu'nda Roger Federer
ve Kevin Anderson, yarı finale çıktı. İngiltere
'nin başkenti Londra
'da düzenlenen ATP Finalleri'nde 2 numaralı seribaşı Roger Federer ile 4 numaralı seribaşı Kevin Anderson karşılaştı.
İsviçreli Federer, Güney Afrika
Cumhuriyeti'nden Anderson'ı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Lider olarak gruptan çıkan 37 yaşındaki Federer, turnuvada 15. kez yarı finale yükselme başarısını gösterdi. Gruptan çıkan ikinci isim Anderson oldu.
Turnuvaya bugün oynanacak Alexander Zverev-John Isner ve Novak Djokovic- Marin Cilic
maçlarıyla devam edilecek.
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