16 Kasım 2018, 09:34
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Tenis: ATP Finalleri

Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Lleyton Hewitt Grubu'nda Roger Federer ve Kevin Anderson, yarı finale çıktı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Lleyton Hewitt Grubu'nda Roger Federer ve Kevin Anderson, yarı finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ATP Finalleri'nde 2 numaralı seribaşı Roger Federer ile 4 numaralı seribaşı Kevin Anderson karşılaştı.

İsviçreli Federer, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Anderson'ı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Lider olarak gruptan çıkan 37 yaşındaki Federer, turnuvada 15. kez yarı finale yükselme başarısını gösterdi. Gruptan çıkan ikinci isim Anderson oldu.

Turnuvaya bugün oynanacak Alexander Zverev-John Isner ve Novak Djokovic- Marin Cilic maçlarıyla devam edilecek. Londra,İngiltere,Tenis,Roger Federer
16 Kasım 2018 Cuma 09:34



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