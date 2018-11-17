Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Novak Djokovic
, Marin Cilic
'i 2-0 yendi. İngiltere
'nin başkenti Londra
'da düzenlenen ATP Finalleri'nde, 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic karşılaştı.
Rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Djokovic, grup lideri olarak yarı finale yükseldi.
Bugün oynanacak yarı final maçlarında 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer
, Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson karşı karşıya gelecek.
İngiltere,Tenis,Marin Cilic,Novak Djokoviç
17 Kasım 2018 Cumartesi 09:41