17 Kasım 2018, 09:41
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Tenis: ATP Finalleri

Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Novak Djokovic, Marin Cilic'i 2-0 yendi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Novak Djokovic, Marin Cilic'i 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ATP Finalleri'nde, 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic karşılaştı.

Rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Djokovic, grup lideri olarak yarı finale yükseldi.

Bugün oynanacak yarı final maçlarında 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson karşı karşıya gelecek. İngiltere,Tenis,Marin Cilic,Novak Djokoviç
17 Kasım 2018 Cumartesi 09:41



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