Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finallerinde, Sırp Novak Djokovic
, Güney Afrikalı Kevin Anderson'ı 2-0 yenerek finalde Alman Alexander Zverev'in rakibi oldu. İngiltere
'nin başkenti Londra
'da düzenlenen 49. ATP Finallerine, dünya 1 numarası Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Anderson arasındaki yarı final karşılaşmasıyla devam edildi.
Novak Djokovic, 1 saat 15 dakika süren mücadelenin ardından, Güney Afrikalı rakibini 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek turnuvada finale yükseldi.
Djokovic, önceki turda İsviçreli Roger Federer
'i 2-0 mağlup eden 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile bugün finalde karşılaşacak.
Tenis,Novak Djokoviç
18 Kasım 2018 Pazar 00:45