Haberler » Spor » Tenis: ATP Finalleri - Spor

Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Sırp Novak Djokovic, İtalyan Matteo Berrettini'yi 2-0 yendi.

10.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:30Tenis: ATP Finalleri
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Sırp Novak Djokovic, İtalyan Matteo Berrettini'yi 2-0 yendi.
Erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 50'ncisi, İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.
Bjorn Borg Grubu karşılaşmalarının oynandığı ilk günün açılış maçında, 2 numaralı seribaşı Djokovic ile 8 numaralı seribaşı Berrettini karşılaştı.
Bir saat 4 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden Djokovic, sezon sonu turnuvasına galibiyetle giriş yaptı.

Novak Djokoviç, Tenis, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
21:23 Sakatlanan oyuncu ambulans gelene kadar sağlık ekibiyle maç izledi
21:18 Futbol: TFF 1. Lig
21:09 TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altınordu: 0
21:12 Marcao ikinci kez baba oldu!
21:10 Golf Turkish Open şampiyonu Hatton oldu
20:46 Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki!
20:33 Caner, Avcı'nın kararını beğenmedi!
19:44 Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan açıklama: Maça konsantreydim, farkına varmadım
19:11 Diaby'ye maçtan önce 200. gol plaketi
19:05 Abdullah Avcı, takımının başında sahaya çıktı!
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 21:24:50