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Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ikinci gününde Yunan Stefanos Tsitsipas, Rus Daniil Medvedev'i 2-0 yendi.

11.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:22Tenis: ATP Finalleri
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ikinci gününde Yunan Stefanos Tsitsipas, Rus Daniil Medvedev'i 2-0 yendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 4 numaralı seribaşı Medvedev ile 6 numaralı seribaşı Tsitsipas karşılaştı.
Tsitsipas, bir saat 43 dakika süren mücadelede Medvedev'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Turnuvanın ikinci günü, Andre Agassi Grubu'ndaki Rafael Nadal-Alexander Zverev maçıyla tamamlanacak.

Dmitri Medvedev, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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