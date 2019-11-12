Haberler » Spor » Tenis: ATP Finalleri - Spor

Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 2. gününde Alexander Zverev, Rafael Nadal'ı 2-0 yendi.

12.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:20Tenis: ATP Finalleri
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 2. gününde Alexander Zverev, Rafael Nadal'ı 2-0 yendi.
'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev karşılaştı.
Organizasyona unvanını korumaya gelen Alman Zverev, İspanyol Nadal'ı 1 saat 24 dakika sonunda 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti.
Turnuvanın 3. gününde Roger Federer-Matteo Berrettini ve Novak Djokovic-Dominic Thiem maçları oynanacak.

Rafael Nadal, İngiltere, Londra, Tenis, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:16 Altınordu Futbol Kulübü, diyabetli çocukları ağırladı
11:10 Alperen, merakla başladığı sporda dünya şampiyonu oldu
11:05 Bürokrasi kazandı
11:08 Bahçeşehir Koleji, İsviçre'den Fribourg'u konuk edecek!
11:06 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın rakibi Ermenistan
10:58 Sterling, Joe Gomez ile kavgasını milli takıma taşıdı, maçta oynamayacak
10:30 Ahmet Nur Çebi isyan etti: Artık susmak yok, hakkımızı yedirmeyeceğiz
10:12 Comolli, Ersun Yanal'ın oynattığı futboldan memnun değil
09:42 Alper Potuk'u yaptığı indirim kurtarmadı
23:40 Fatih Altaylı canlı yayında Galatasaraylı futbolculara "Şerefsiz" dedi!
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 11:17:56