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Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 3. gününde Dominic Thiem, Novak Djokovic'i 2-1 yendi.

13.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:34Tenis: ATP Finalleri
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 3. gününde Dominic Thiem, Novak Djokovic'i 2-1 yendi.
'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.
Avusturyalı Thiem, turnuvayı 5 kez kazanan Sırp Djokovic'i 2 saat 47 dakika sonunda 2-1 (6-7, 6-3, 7-6) mağlup etti.
2'de 2 yapan Thiem böylece 2019 ATP Finalleri'nde son 4'e kalmayı garantileyen ilk isim oldu.
Turnuvanın 4. gününde Rafael Nadal-Daniil Medvedev ve Stefanos Tsitsipas-Alexander Zverev maçları oynanacak.

Novak Djokoviç, İngiltere, Londra, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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