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Tenis: Fed Cup

Türkiye, kadınlar tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de, Slovenya'ya 2-1 mağlup oldu.

06.02.2020 00:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:48Tenis: Fed Cup
, kadınlar tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu FED Kupası Avrupa- Bölgesi 1. Küme'de, 'ya 2-1 mağlup oldu.
Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kentinde bugün başlayan turnuvada B Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılar, Slovenya ile karşılaştı.
Serinin ilk maçında Başak Eraydın, 6-4 ve 7-5'lik setlerle Kaja Juvan'a 2-0 mağlup olunca Slovenya 1-0 öne geçti. İkinci maçta Pemra Özgen rakibi Tamara Zidansek'i 6-3, 5-7 ve 6-2'lik skorlarla 2-1 yenerek skoru 1-1'e getirdi.
Üçüncü ve son karşılaşma olan çiftler maçında ise Ayla Aksu ile partneri İpek Öz, Dalila Jakupovic ve Tamara Zidansek'e 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilince Slovenya Türkiye'yi 2-1 mağlup etti.
Millilerin, Slovenya ve Polonya ile aynı grupta yer aldığı organizasyon 8 Şubat'ta sona erecek.

Slovenya, Türkiye, Afrika, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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