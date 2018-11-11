11 Kasım 2018, 18:51
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Tenis: Fed Kupası

Tenis: Fed Kupası

Teniste, kadın milli takımlar düzeyinde yapılan FED Kupası'nı, ABD'yi 3-0 yenen Çekya kazandı.

Teniste, kadın milli takımlar düzeyinde yapılan FED Kupası'nı, ABD'yi 3-0 yenen Çekya kazandı.

Çekya'nın başkenti Prag'daki O2 Arena düzenlenen FED Kupası finalinde, Petra Kvitova, Karolina Pliskova, Katerina Siniakova, Barbora Strycova'dan oluşan ev sahibi ülkenin takımı ile Danielle Collins, Sofia Kenin, Alison Riske ve Nicole Melichar'dan oluşan ABD Milli Takımı karşılaştı.

Çekya, Strycova'ın Kenin'e karşı oynadığı maçı 6-7, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanmasıyla skoru 1-0 yaptı.

Riske'yi 2-0 (6-3, 7-6), Kenin'i ise 2-1 (7-5, 5-7, 7-5) yenen Siniakova, Çekya'nın finali 3-0 kazanmasını sağladı.

Çekya böylece son 8 yılda 6'ncı, toplamda 11. kez FED Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Tenis,Amerika Birleşik Devletleri
11 Kasım 2018 Pazar 18:51



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