Tenis: Fed Kupası

Teniste, kadın milli takımlar düzeyinde yapılan FED Kupası'nı, ABD
'yi 3-0 yenen Çekya kazandı.
Çekya'nın başkenti Prag'daki O2 Arena düzenlenen FED Kupası finalinde, Petra Kvitova, Karolina Pliskova
, Katerina Siniakova, Barbora Strycova'dan oluşan ev sahibi ülkenin takımı ile Danielle Collins, Sofia Kenin, Alison
Riske ve Nicole Melichar'dan oluşan ABD Milli Takımı karşılaştı.
Çekya, Strycova'ın Kenin'e karşı oynadığı maçı 6-7, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanmasıyla skoru 1-0 yaptı.
Riske'yi 2-0 (6-3, 7-6), Kenin'i ise 2-1 (7-5, 5-7, 7-5) yenen Siniakova, Çekya'nın finali 3-0 kazanmasını sağladı.
Çekya böylece son 8 yılda 6'ncı, toplamda 11. kez FED Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Tenis,Amerika Birleşik Devletleri
11 Kasım 2018 Pazar 18:51