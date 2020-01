Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: 2019 yılında hedeflerimize bir basamak daha çıktık

'En büyük problem, tenisin zengin sporu olduğu algısı?

'Projelerimizle 81 ilde gençlere ulaşıyoruz?

'2020'de olimpiyatlara gitmek için şartlarımızı zorluyoruz?

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, '2019 ölçeğinde tutarsak eğer biz her gün, her hafta, her yıl kendi yapabildiklerimizi aştığımız sürece kendimizi gelişmiş kabul eden bir federasyonuz. Doğal olarak 2019 yılı 2018 yılının üstüne çıktığımız bir yıl oldu' dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenis camiası adına 2019 yılının nasıl geçtiğine, projelere ve başarılara dair Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Başkan Durmuş, hedeflerinin dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek olduğunu belirterek, 'Bu on yıl öncesi, on yıl sonrası hedefimizdir bizim. 2019 yılında sporcu sayısının artmış olduğunu gözlemleyebiliriz. 40 binlerden 61 binlere çıkan sporcu sayısına ulaştık. Yeterli midir, değil ama 2019 yılında hedeflerimize bir basamak daha çıktığımızın göstergesidir. Teniste altyapımızın gelişebilmesi adına Bakanlığımızın üst yapıdaki sporcularımızı olimpiyat kapsamında TOHM merkezlerinde destekliyor olması çok önemli. Üst yapıdaki ve olimpiyatlara yaklaşan sporcularımız, altyapıdaki sporculara örnek teşkil ederek bizim altyapıdaki işimiz çok daha kolay hale getiriyorlar' diye konuştu.

'EN BÜYÜK PROBLEM, TENİSİN ZENGİN SPORU OLDUĞU ALGISI?

Tenisin her kesimden insana hitap eden bir spor olduğunu göstermek için projeler geliştirdiklerini söyleyen Durmuş, 'Buradaki en büyük problemse tenis zengin sporu algısıdır. Tam da bu aşamada bu projelerin hayata geçmesinde tenisin zengin olmadığını anlatmak adına uygulamalar yapmak zorundaydık. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı ile çocuklarımızın iyi yetişebilmesi için beden eğitimi öğretmenlerimiz var. Onlara tenis eğitimi verebilecek bir sistem protokolü anlaşması yaptık. 81 ilden beden eğitimi öğretmenlerimizi davet ettik, onlara tenis eğitimi vererek illerine gönderdik. İllerde de okullar seçip okul öncesi, okul çağındaki çocukların tenis oynamasını sağladık. Daha iyi taşıyarak bölgede turnuvalar yapılmasını sağlıyoruz çünkü teniste ne kadar çok turnuvada maç yaparsanız o kadar gelişirsiniz. Biz tenisi iline, ilçesine, köyüne yayma anlamında bir proje geliştirdik' ifadelerini kullandı.

'PROJELERİMİZLE 81 İLDE GENÇLERE ULAŞIYORUZ?

Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) öğrencilere tenis eğitimleri verdiklerini ifade eden Durmuş, 'Kredi Yurtlar Kurumu'yla bir proje oluşturduk çok büyük rağbet gördü. KYK'da yaklaşık 700 bin tane öğrenci var. Projeye bütün illerden biz de yapalım talepleri geldi. 30 ile çıkarttık ama 30 ilin yetmeyeceğini görünce 81 ile çıkarttık, şimdi onun hazırlıklarını yapıyoruz. KYK'da öğrenciler sadece tenis öğretmekle kalmayıp onlara tenisi meslek olarak seçebilecekleri hakemlik ve antrenörlük kurslarından belge alabilme şansı veriyoruz. Antrenörlük ve hakemlik yaparak hayatını idame ettirebilecek, kendine ilave iş bulabilecek hatta meslek edinebilecek bir şans tanıyoruz' şeklinde konuştu.

'2020'DE OLİMPİYATLARA GİTMEK İÇİN ŞARTLARIMIZI ZORLUYORUZ?

Cengiz Durmuş, 2019 yılında ilkleri yaşadıklarını vurgulayarak, 'Performans bizim için çok önemli. Biz, Davis Cup'ta Danimarka'da Danimarka'yı 3-2 yenerek ilk kez tarihimizde Dünya Grubu 1'de play-off oynama şansı elde ettik. 6-7 Mart'ta da İsrail'e karşı oynayacağımız play-off maçımızı kazanırsak eğer Dünya Grubu 1'de olacağız. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Bu da tenisçilerimizin gelişmiş olduğunu ve dünya arenasında yer aldıklarını gösterir. Dünya Kadınlar Şampiyonası diye bildiğimiz yine Afrika-Avrupa 1 grubunda 7 yıldır üst üste kalabilmeyi başardık. Rakiplerimiz çok güçlü. Dünya tenisinde söz sahibi olan ülkeler. Bu sene Dünya Grubu'na çıkmak için çaba sarf edeceğiz. Bizim olimpiyatı zorlayan çocuklarımız var. 2016'da Çağla Büyükakçay ile bu gururu yaşamıştık. 2020'de de şartlarımızı zorluyoruz. Hala ihtimal var. Geçen Olimpiyatlardaki ile aynı noktadayız, son zamanlarda girebilmiştik. Yine zorluyoruz, oralara gitmek istiyoruz' diye konuştu.