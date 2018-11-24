Tenis Federasyonu Mali Genel Kurulu Yapıldı

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:11



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:11

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.Anadolu Hotels Downtown Ankara'da 103 delegenin katılımıyla yapılan genel kurulda, federasyonun yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ibra edilirken, 2019 ile 2020 dönemlerinin tahmini bütçeleri kabul edildi.TTF Başkanı Cengiz Durmuş, yaptığı konuşmada, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere sponsorlar ile kulüplere, Türk tenisine verdikleri desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.Tenisi ülke geneline yaymak için çalıştıklarını belirten Durmuş, "Sürekli gelişen ve büyüyen bir camiayız. Türkiye'nin bir tenis ülkesi olması hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.Durmuş, milli sporcuların son iki yıldaki faaliyetlerde elde ettikleri başarılara dikkati çekerek, "Akdeniz Oyunları'nda 2 altın ve 1 bronz madalyayla en başarılı ülke olduk. 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 6 altın ve 2 gümüş madalya kazandık. 14 Yaş Kız Milli Takımı'mız dünya dördüncüsü oldu. Avustralya Açık'ta 5 sporcumuzla boy gösterdik. FED Kupası'nda Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme'deki yerimizi koruduk. Yankı Erel, Wimbeldon'da gençler kategorisinde çiftlerde şampiyonluğa ulaştı. Yankı ayrıca Gençlik Olimpiyatları'na katılan ilk Türk sporcu oldu." ifadelerini kullandı.Sporcu, hakem, antrenör, kulüp ve turnuva sayılarında yaşanan artışa işaret eden Durmuş, 2019 ve 2020'de de Türk tenisini ileriye taşımaya devam edeceklerini söyledi.FED Kupası ve Davis Kupası için ev sahipliği başvurusunda bulunduklarını dile getiren Durmuş, Türkiye Tenis Ligi'ni hayata geçireceklerini kaydetti.