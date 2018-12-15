Tenis Federasyonu Yetkilileri Mersin'deki Tesisleri İnceledi

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:33



15 Aralık 2018 Cumartesi 14:33

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF ) yetkilileri, Ulusal Eğitim Merkezi Ağı Programı (National Training Centre Network Programme) kapsamında Mersin Tenis Kompleksinde incelemelerde bulundu.2013 Akdeniz Oyunları'nda Mersin'e kazandırılan Tenis Kompleksinde gerçekleştirilen incelemelerin, TTF ile ITF tarafından ortak yürütülmesi planlanan tenis sporunun gelişimi, var olan tesislerin kullanımının arttırılması, antrenör eğitimi, sporcuların gelişimi ve tesislerin Uluslararası Kamp Eğitim Merkezine dönüştürülmesinin amaçlandığı bildirildi.İncelemeler kapsamında TTF Teknik Kurul Başkanı Nicolas Kelaidis, ITF Temsilcisi Renato Vavassori ile TTF personeli Zeynep Kavak, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan'dan tesislerin durumu hakkında bilgi aldılar. - MERSİN