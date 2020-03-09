Menü
Haberler ›› Spor ››Tenis İl Birinciliği Sona Erdi - Spor

Tenis İl Birinciliği Sona Erdi

Okul Spor Faaliyetleri 2019-2020 Sezonu Okullar arası Tenis Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

09.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:21
Tenis İl Birinciliği Sona Erdi
Okul Spor Faaliyetleri 2019-2020 Sezonu Okullar arası Tenis Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

24-28 Şubat 2020 tarihlerinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan müsabakalar çok çekişmeli geçti.

Birbirinden heyecanlı müsabakalar sonucunda Osman Kavuncu Ortaokulu kız takımı ve Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu erkek takımı şampiyon olarak kupayı kaldırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren takım sporcuları ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : 28 Şubat, Tenis, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Spor
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Spor
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Spor
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Spor
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Spor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Spor
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Spor
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı