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Tenis Kulübünden Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Organize Sanayi Gençlik Spor Tenis Kulübü yönetimi ile bir araya geldi.

02.10.2019 14:38Tenis Kulübünden Ataç'a ziyaret
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Organize Sanayi Gençlik Spor Tenis Kulübü yönetimi ile bir araya geldi.

Organize Sanayi Gençlik Spor Tenis Kulübü Başkanı Hakkı Öztekin ve yönetimi, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Öztekin, 1978 yılından bu yana faaliyet gösteren kulüp hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verirken spora ve sporcuya sağladığı katkılardan dolayı da kendisine teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da Tepebaşı Belediyesi'nin sporun destekçisi olmaya devam edeceğini belirterek konuklarına çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Tenis, Yaşam

Kaynak: İHA

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