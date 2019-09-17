Haberler » Spor » Haber

Tenis şenliği sona eriyor

Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu "Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği" final karşılaşması ile sona eriyor.

17.09.2019 15:32Tenis şenliği sona eriyor
Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu "Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği" final karşılaşması ile sona eriyor.

Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği", 2-15 Eylül tarihleri arasında Organize Sanayi Tenis Kortları sahasında gerçekleştirildi. Tenis şenliğinin final karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü saat 17: 00'de Odunpazarı Belediyesi Şehit Turgay Topsakaloğlu Spor Parkında oynanacak. Final karşılaşmasının ardından saat 18: 00'da dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Tenis, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:33 Beşiktaş itiraz kararından vazgeçti
20:30 Sivas Belediyespor'da Ergene mesaisi başladı
20:28 Futbol: Hazırlık maçı
20:27 Trabzonspor İspanya'ya gitti
20:26 Konyaspor'dan Vali Toprak'a sürpriz
20:25 Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu
20:20 Fatih Terim: "Belhanda ciddi bir kayıp"