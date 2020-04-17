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Tenis takviminde son durum ne?

İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez iptal edilen Wimbledon, Mayıs ayından Eylül’e taşınan Roland-Garros ve Temmuz’un ortasına kadar iptal edilen bütün turnuvalar, koronavirüs salgınının tenis takvimine yaptığı etkiler arasında yer alıyor.

17.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:04
Tenis takviminde son durum ne?
İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez iptal edilen Wimbledon, Mayıs ayından Eylül’e taşınan Roland-Garros ve Temmuz’un ortasına kadar iptal edilen bütün turnuvalar, koronavirüs salgınının tenis takvimine yaptığı etkiler arasında yer alıyor.

Roland-Garros’un Eylül’e ertelenmesiyle birlikte aynı dönemde iki slam (diğeri Amerika Açık) yapılacak. New York Times’ın haberine göre Amerika Açık organizatörleri, 31 Ağustos ile 14 Eylül’de yapılması planlanan turnuvayı bir ihtimal erteleyebilirler.

New York Times’ta yer alan habere göre yönetim, Haziran ayında Amerika Açık’ın geleceğine dair kararlarını açıklayacak. Ayrıca 630,000’in üzerinde koronavirüs tanısı konulan ve 31,000’den fazla ölümün yaşandığı ABD’de koronavirüsten etkilenen ailelere 15 milyon dolar yardım yapılacak.

Organizasyonun yönetim kademesinde yer alan Michael Dowse, konuya dair şunları söyledi: “Şu an net bir karar alamayız çünkü her şey çok hızlı değişiyor. Haziran’da her şeyi netleştirmeye çalışacağız. Yalnızca tenis oyuncuları değil herkes için maddi ve sağlık anlamında iyi ortamı yaratmaya çalışacağız.”

Kaynak: EuroSport.com

Etiketler: Roland Garros, Eylül, Spor
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