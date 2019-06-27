27.06.2019 17:17
Haberler » Spor » Haber

Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open, 6'ncı gün karşılaşmalarıyla devam etti.

Türkiye 'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open, 6'ncı gün karşılaşmalarıyla devam etti.
Antalya'ya son şampiyon unvanıyla gelen 5 numaralı seribaşı, Bosna Hersekli tenisçi Damir Dzumhur, turnuvada Avustralyalı sporcu Jordan Thompson ile çeyrek final maçına çıktı.
Rakibine karşı ilk seti 7-5 kaybeden 27 yaşındaki Dzumhur, ikinci setin başında mağlupken midesindeki rahatsızlık nedeniyle müsabakayı yarıda bıraktı. Dzumhur, organizasyona çeyrek finalde veda etti.
Turnuvanın 3 numaralı seribaşı 25 yaşındaki Thompson, 1 saat 6 dakika süren mücadele sonunda yarı finale yükseldi.
Teklerdeki diğer çeyrek final karşılaşmasında, Sırp Miomir Kecmanovic, aynı ülkeden organizasyona katılan Victor Troicki karşısında 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılarak, adını yarı finale yazdırdı.
19 yaşındaki Kecmanovic, yarı finalde yarın Thompson ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Tenis , Türkiye , Antalya , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:04 Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı
18:51 Anadolu Efes, Onuralp Bitim ile yollarını ayırdı
18:47 Marmaris, Dünya Rallisi Şampiyonası'na hazırlanıyor
18:40 Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası
18:31 Trabzonspor'da Taha Tunç için imza töreni düzenlendi
18:29 Kömürspor yönetimi belediyeden destek istedi
18:28 Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları