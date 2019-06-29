29.06.2019 14:27
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Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da, çiftlerde Jonathan Erlich/Artem Sitak ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye 'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da, çiftlerde Jonathan Erlich/Artem Sitak ikilisi şampiyonluğa ulaştı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'de gerçekleştirilen turnuvanın 8. gününde, Jonathan Erlich/Artem Sitak, Ivan Dodig/Filip Polasek ikilisiyle çiftler finalinde karşılaştı.
İsrailli Erlich ile Yeni Zelendalı Sitak, rakiplerini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, turnuvayı birinci tamamladı.
Çiftler ana tablo şampiyonu ile ikincisi sporculara kupa ve ödülleri, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve diğer yetkililerce verildi.
Kariyerinde 13 çiftler şampiyonluğu bulunan Hırvat Ivan Dodig, partneri Slovak Filip Polasek ile ortaklıklarının ilk finalini Antalya'da oynamaya hak kazanmış, Jonathan Erlich/Artem Sitak ikilisi ise geçen sezon New Port'ta kupa kaldırmayı başarmıştı.
Toplam 445 bin 690 avro para ödüllü turnuvada, tekler finalinde de İtalyan Lorenzo Sonego ile Sırp Miomir Kecmanovic karşılaşacak.
Kaynak: AA
Tenis , Türkiye , Antalya , Spor

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