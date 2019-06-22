22.06.2019 17:01
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Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - ANTALYA

Turkish Airlines Antalya Open tenis turnuvası, eleme turu maçlarıyla başladı.

Turkish Airlines Antalya Open tenis turnuvası, eleme turu maçlarıyla başladı.
Türkiye 'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliğini taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da eleme maçları, Kaya Palazzo Otel'de start aldı.
Elemelerde milli tenisçiler Sarp Ağabigün ile Yankı Erel de ana tabloya girebilmek için mücadele ediyor. Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek ve Ergi Kırkın ise "wild card" ile ana tablodan turnuvaya dahil olacak.
Ana tablo maçları yarın başlayacak 445 bin 690 avro para ödüllü turnuva, 29 Haziran Cumartesi günü sona erecek.
Turnuvada, son şampiyon Damir Dzumhur'un yanı sıra, Benoit Paire, Pablo Carreno Busta ve son iki yılın finalisti Adrian Mannarino gibi önemli oyuncular korta çıkacak.Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - ANTALYA
Kaynak: AA
Türkiye , Tenis , Antalya , Spor

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