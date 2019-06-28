28.06.2019 17:37
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Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - İlk finalist Miomir Kecmanovic - ANTALYA

Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da ilk finalist, Sırp sporcu Miomir Kecmanovic oldu.

Türkiye 'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da ilk finalist, Sırp sporcu Miomir Kecmanovic oldu.
Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvanın 7. gününde, teklerde ilk yarı final mücadelesi gerçekleştirildi.
Final bileti almak için korta çıkan Miomir Kecmanovic, turnuvanın 3 numaralı seribaşı Avustralyalı Jordan Thompson ile karşılaştı.
ATP seviyesinde kariyerinin ilk yarı finaline uzanan 19 yaşındaki Sırp tenisçi, dünya sıralamasında 45. basamakta yer alan 25 yaşındaki rakibi Thompson'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
2 saat 51 dakika süren mücadelede, ilk seti 7-6 kaybeden Kecmanovic, ikinci set ile son seti 7-6 kazandı.
Kariyerinin ilk ATP finaline yükselen Sırp tenisçi, turnuvanın 4 numaralı seribaşı İspanyol Carreno Busta ile İtalyan tenisçi Lorenzo Sonego karşılaşmasının galibiyle yarın final maçında karşılaşacak.Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - İlk finalist Miomir Kecmanovic - ANTALYA
Kaynak: AA
Tenis , Türkiye , Antalya , Spor

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