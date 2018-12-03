03 Aralık 2018 Pazartesi 17:34



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:34

Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyona destek verdiği Türkiye Tenis Federasyonu ile Diyarbakır Tenis Kulübü'nün düzenlediği kort tenis turnuvası sona erdi.Türkiye'nin farklı kentlerinden sporcuların katılım gösterdiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın organizasyona destek verdiği, Türkiye Tenis Federasyonu ile Diyarbakır Tenis Kulübü'nün düzenlediği ve 2 gün devam eden kort tenis turnuvası sona erdi. Mahabad Bulvarı'nda yer alan Büyükşehir Belediyesi Kapalı Tenis Kort'larında gerçekleşen, sınırlı sayıda sporcunun kabul edildiği 13 yaş üstü turnuvaya kadın ve erkek olmak üzere toplam 24 sporcu katıldı. Tenis turnuvası yakın zamanda 13 yaş altı sporcuların yarışacağı organizasyonla devam edecek.Büyükşehir'den Çetinkaya 1'inci olduTürkiye Tenis Federasyonu'nun takviminde yer alan kort tenis turnuvasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, adına yarışan Işıl Çetinkaya gösterdiği başarılı performansının ardından kadınlar kategorisinde 1'inci oldu. Çetinkaya ile birlikte Feray Dayan'da 1'inci olurken 2'ncilikleri ise Şeval Noyat ve Bahar Sevgin paylaştı. 2 gün boyunca devam eden turnuvada erkekler kategorisinde 1'liği Haktan Atlı, 2'liği ise Fatih Meral elde etti. Turnuvada dereceye giren sporculara Türkiye Tenis Federasyonu tarafından madalya verildi. Ayrıca yarışmada kürsüye çıkan 6 kadın ve erkek sporcular federasyon tarafından puan alarak ülke sıralamasına adlarını yazdırdılar.Başkan Atilla'ya teşekkürDiyarbakır Tenis Kulübü Başkanı Yemliha Aşıcı, organizasyona verdiği destekten dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla ve Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan'a teşekkür ederek plaket verdi. Başkan Atilla adına plaketi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen aldı. - DİYARBAKIR