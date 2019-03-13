Tenis: Üniversiteler Arası Tenis Ligi

Türkiye
Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından Antalya
'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Tenis
Ligi sona erdi.
Serik ilçesi Belek
turizm merkezinde bulunan Kulüp Megasaray Otel kortlarında düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Tenis Ligi, final maçlarıyla tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden toplam 130 üniversiteden ve 610 tenisçinin mücadele ettiği organizasyonda 1. Lig, 2. Lig ve Süper Lig müsabakaları yapıldı.
Turnuva sonunda Süper Lig Erkeklerde Haliç Üniversitesi
birinci oldu. Marmara Üniversitesi ikinciliği, Özyeğin Üniversitesi ise üçüncülüğü elde etti.
Kadınlarda ise İstanbul Aydın Üniversitesi
birinci olurken, Özyeğin Üniversitesi ikinci, Marmara Üniversitesi ise üçüncü oldu.
Elde edilen bu sonuçlara göre, erkeklerde ve kadınlarda şampiyon olan takımlar Avrupa
Üniversite Sporları Birliği'nin (EUSA) tarafından 20-28 Temmuz'da Karadağ
'da düzenlenecek 2019 Avrupa Üniversiteler arası Tenis Şampiyonasında mücadele edecek.
Türkiye, Tenis, Güncel
Kaynak: AA