Haberler » Spor » Tenisçi Esila'nın kendi küçük hedefi büyük - Spor

Tenisçi Esila'nın kendi küçük hedefi büyük

İZMİRLİ 12 yaşındaki tenisçi Esila Toklu, İtalya'daki U12 Avrupa Kupası Elemeleri'nden sonra ay-yıldızlı formayla 31 Ocak'ta Ukrayna'nın Kiev şehrinde yapılacak U12 Avrupa Kış Kupası'nda ülkemizi temsil edecek.

22.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:14Tenisçi Esila'nın kendi küçük hedefi büyük

İZMİRLİ 12 yaşındaki tenisçi Esila Toklu, 'daki U12 Kupası Elemeleri'nden sonra ay-yıldızlı formayla 31 Ocak'ta 'nın Kiev şehrinde yapılacak U12 Avrupa Kış Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. Antrenörlüğünü babası Oğuz Toklu ile Yiğit Şatır'ın, kondisyonerliğini Şahin Ünal'ın yaptığı İzmir Türk Telekom sporusu Esila Toklu, 6 yaşında tenise başladı. 10 yaşına kadar büyük gelişim gösteren genç tenisçi 4 yılda çıktığı 130 resmi maçta 110 galibiyet aldı ve küçük yaşına 23 kupa ve 40 madalya sığdırdı. 11 yaşına bastığı 2019 yılında U12 Milli Takımı seçmelerinde ilk 3'e girerek ülkemizi İtalya'da yapılan U12 Avrupa Kupası elemelerinde temsil eden Esila, 2020 yılında da başarılarını sürdürüyor.

U12 Türk Milli Takım seçmelerinde de final oynayan başarılı raket, 31 Ocak'ta Ukrayna'daki Avrupa Kış Kupası elemelerine hazırlanıyor. Esila hedefini dünyada ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi unvanını almak olarak belirledi. Esila'nın iyi bir tenisçi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten babası ve antrenörü Oğuz Toklu, "Esila bugünlere çok kolay gelmedi. İlk resmi maçına 6 yaşında 8 yaş turnuvasıyla başladı. Genel olarak yaşıtlarından daha büyük bir tenisi becerisi vardı. Çok çalıştı ve tenisi bir yaşam biçimi olarak benimsedi. Yaşı küçük ama hedefleri çok büyük bir sporcu. Önce dünyada ilk 50'ye girmek ardından ise 1 numara olmak istiyor. Ay-yıldızlı bayrağımızı tüm dünyada dalgalandırmayı hayal ediyor" dedi.



Ukrayna, İtalya, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:48  Nevşehir Belediyespor U16 şampiyonu oldu
16:47  Boluspor Teknik Direktörü Özköylü, basın toplantısında isyan etti
16:52  Maçın ardından
16:44  Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
16:44  Serena Williams ve Federer, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükseldi
22.01.2020 16:54:25