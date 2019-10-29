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Tenisin yeni Sharapova'sı: Klara Mrcela

20 yaşındaki tenisçi Klara Mrcela'nin adı şimdiden efsane isimlerden olan güzel tenisçi Sharapova'nın yerine anılıyor.

29.10.2019 16:42

20 yaşındaki Klara Mrcela, kadınlar tenisinin yeni yüzü olacak gibi... Hatta adı şimdiden 'Yeni Sharapova' olarak geçiyor.

Yeni profesyonel olan ve henüz ana turnuvalarda 10 maça çıkan Klara Mrcela, Instagram'da kısa zamanda geniş hayran kitlesi yakaladı. Tenis kariyerinde henüz başarılı bir performansa imza atamayan Mrcela, buna rağmen paylaşımlarıyla gündem oluyor. Genç tenisçi, kısa süre içinde 50 bin takipçiye ulaştı.

Güzelliği ile dikkat çeken Hırvat tenisçi için şimdiden 'Yeni Maria Sharapova' yorumları yapılıyor.

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Tenisin yeni Sharapova'sı: Klara Mrcela

Maria Sharapova, Instagram, Tenis, Spor


YORUMLAR (6)
EFSANE:ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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1 0
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MEHMET:ULAN YALAN DUNYA ULAN YALAN DUNYA !! BOYLE KADERIN BEN TAAAAAA
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3 1
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EMİRHAN:Kadere küfretmek dinden çıkarır.
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0 0
YARCAN:MEHMET. . . . . . demet demet.
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2 0
DÜRBÜNLÜ:yakıyor yakıyor bal akıyor
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4 1
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XİU59SS:ÇOK GÜZEL BİR HAMFENDİ KARI
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7 0
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