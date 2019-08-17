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Teniste Doğu Ligi heyecanı Gaziantep'te yaşanacak

Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yayma misyonuyla hayata geçirdiği Doğu Ligi'ne, sekizinci yılında Gaziantep ev sahipliği yapacak.

17.08.2019 12:32 Teniste Doğu Ligi heyecanı Gaziantep'te yaşanacak
Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yayma misyonuyla hayata geçirdiği Doğu Ligi'ne, sekizinci yılında Gaziantep ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 400 tenisçinin korta çıkacağı turnuva, pazartesi günü başlayacak.
Doğu Ligi; Gençlik ve Spor Bakanlığı, TTF ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 19-24 Ağustos tarihleri arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kompleksi'nde düzenlenecek. 19 ilden 63 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, yaklaşık 400 tenisçi mücadele edecek. Daha önce Ağrı, Batman, Erzurum ve Malatya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda, geçen yıl kadınlarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü, erkeklerde ise Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
2019 Doğu Ligi'nin açılış seremonisi 19 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak.



Gaziantep, Spor

Kaynak: DHA

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