Teniste Fed Kupası'na koronavirüs engeli
Teniste Fed Kupası finalleri ve play-off karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
12.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:16
Teniste Fed Kupası finalleri ve play-off karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada 14-19 Nisan'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Laszlo Papp Spor Salonu'nda düzenlenmesi planlanan Fed Kupası finallerinin koronavirüs yüzünden artan sağlık endişeleri sebebiyle ertelendiği duyuruldu.
Ayrıca 17-18 Nisan'da 8 farklı yerde gerçekleştirilmesi öngörülen play-off karşılaşmalarının da aynı sebepten dolayı başka bir tarihte yapılacağı ifade edildi.
Kadın milli tenis takımlarının mücadele ettiği kupada finallerin ve play-off'ların oynanacağı tarihlerin, daha sonra yapılacak açıklamayla duyurulacağı belirtildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada 14-19 Nisan'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Laszlo Papp Spor Salonu'nda düzenlenmesi planlanan Fed Kupası finallerinin koronavirüs yüzünden artan sağlık endişeleri sebebiyle ertelendiği duyuruldu.
Ayrıca 17-18 Nisan'da 8 farklı yerde gerçekleştirilmesi öngörülen play-off karşılaşmalarının da aynı sebepten dolayı başka bir tarihte yapılacağı ifade edildi.
Kadın milli tenis takımlarının mücadele ettiği kupada finallerin ve play-off'ların oynanacağı tarihlerin, daha sonra yapılacak açıklamayla duyurulacağı belirtildi.
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Kaynak: AA
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