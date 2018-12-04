Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği Huzurlu Aile Sohbetleri programı, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Aile Danışmanı Saliha Erdim, takdir etmenin ilişkiler açısından önemi ve olumlu düşünmenin insan zihnine olan yararları üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

OLUMLU DÜŞÜNCE OLUMSUZLUĞU YOK EDER

Olumlu duygu ve düşüncelerin, olaylara bakış açımızı olumlu yönde değiştireceğini belirten Erdim, "Eğer içimizi karartıp, olumsuzlukları içimizde depolarsak bu bizim hayatımızı karartır. Sürekli insanların eksikliklerini görmek bize bir şey katmaz, bize zarar verir ve bizi dibe çeker. Enerjimizi gereksiz yere tüketmiş oluruz. O zaman birilerinin olumsuzluklarını görmek beni hayra götürmüyorsa ve onlara da iyilik yapmış olmuyorsak, bu davranışımızdan bir fayda beklememeliyiz. Olumlu şeyleri düşündüğümüzde farkında olmadan olumlu şeyleri görmeye başlarız çünkü insan zihni neyi çok yaparsa onu tekrar etme eğilimi içindedir. O yüzden hayatta olumlu şeyleri göre göre, kişilere olumlu şeyler söyleyerek hayatınızdaki olumsuzlukları zihninizde yok edebilirsiniz. Sizin zihninizde olan şeyler dilinize gelir, dilinize gelmese bile beden dilinizle dışa yansır. O yüzden içimizde karanlık bir şey varsa dışarıya aydınlık bir mesaj vermemiz mümkün olmaz" ifadelerine yer verdi.

TAKDİR EDİLEN DAVRANIŞ ÇOĞALIR

Çoğalması istenen davranışın takdir edilmesi gerektiğini söyleyen Saliha Erdim, "Tenkit tüketir, takdir çoğaltır. Neyin çoğalmasını, neyin kök salmasını istiyorsanız onu takdir edin. Ağzınızdan çıkan güzel cümleler, takdir sözleri, onay sözleri ise yanınızdaki insanı yüceltir, kişi yanınızda kendini iyi hisseder" diye konuştu.