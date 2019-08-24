Haberler» Güncel» Haber

- Tenteye tutunan genç çatıya kadar uçtu

- Tenteye tutunan genç çatıya kadar uçtuKUZEY CAROLINA - ABD'nin Clemson şehrinde bir restoranda çalışan Samuel Foster, fırtınadan kurtarmak istediği tentenin havalanmasıyla, çatıya kadar uçtu.

24.08.2019 18:43
- Tenteye tutunan genç çatıya kadar uçtu
- Tenteye tutunan genç çatıya kadar uçtu
KUZEY CAROLINA - ABD'nin Clemson şehrinde bir restoranda çalışan Samuel Foster, fırtınadan kurtarmak istediği tentenin havalanmasıyla, çatıya kadar uçtu.
ABD'nin Clemson şehrinde bir restoranda çalışan Samuel Foster, fırtına nedeniyle bahçede tutunduğu tentenin havalanmasıyla restoranın çatısına kadar uçtu. İş arkadaşıyla birlikte restoranın tentelerini uçmaktan kurtarmaya çalışan Foster'ın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Kazayı küçük yaralanmalarla atlatan Foster, "Havalanmam bir saniye sürdü, fakat sonra 20 metre havalandım, tek düşünebildiğim bir çatıya inmem gerektiğiydi" dedi. Sol gözünün üstüne dikiş attıran Foster, sadece birkaç kesiği ve çürüğü olduğunu kaydetti. Kazayı hafif atlattığını söyleyen Foster, "Beni koruduğu için Tanrıya gerçekten minnettarım. İş yerim bana çok destek verdi, arkadaşlarım ve iş arkadaşlarıma minnettarım" ifadesini kullandı.
- Tenteye tutunan genç çatıya kadar uçtu

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:14   4. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi
19:14   DİYARBAKIR- Şehit polis Ali Uçar memleketi Hatay'a uğurlandı
19:14   Kırşehir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırşehir'de gençlik kampını ziyaret etti-1
19:14   Uşak'ta orman yangını
19:13   Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi
19:13   Kadınlar, kadın cinayetlerini sessiz yürüyüşle protesto etti
19:13   ıdyros antik kenti'nde yangın korkuttu