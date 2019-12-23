Haberler » Spor » Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun MVP'si oldu - Spor

Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun MVP'si oldu

İtalya ekibi Segafredo Virtus Bologna'da forma giyen Sırp basketbolcu Milos Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

23.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:46 Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun MVP'si oldu
ekibi Segafredo Virtus 'da forma giyen Sırp basketbolcu Milos Teodosic, ULEB Kupası'nda normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 8 galibiyetle A Grubu'nu lider bitirerek son 16 turuna kalan Segafredo Virtus Bologna'nın sergilediği performansta önemli rol oynayan Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda 10 haftalık normal sezonun MVP'si oldu.
Kupada çıktığı 9 maçta 17,7 verimlilik puanıyla oynayan Teodosic, 16,9 sayı, 5,6 asist, 2,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Takımının sayı, asist ve verimlilik puanı istatistiklerinde ilk sırada yer alan 32 yaşındaki oyun kurucu, serbest atışlarda yüzde 89,7, iki sayılık basketlerde yüzde 63,6, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 40,6 isabet oranıyla oynadı.

Bologna, İtalya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:32   Altınordu: 1-1 - Spor
21:26   Yeşil sahada evlilik teklifi - Spor
21:25   Anadolu Efes (FOTOĞRAFLAR) - Spor
21:24   Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Spor
21:20   FIFA, ırkçılık yapan futbolcuya 10 maç men cezası verdi - Spor
20:44   Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı - Spor
20:10   Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı! - Spor
19:25   Galatasaray, Muslera'nın önerdiği Marcelo Saracchi'nin transferinde sona geldi! - Spor
18:47   Mohamed Elneny, Milan'a önerildi! - Spor
17:59   Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor ile anlaştı! - Spor
23.12.2019 21:41:27