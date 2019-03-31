Teoman, Bursalı Hayranlarıyla Buluştu

BURSA'da sahne alan şarkıcı Teoman
, söylediği şarkılarla alanı dolduran hayranlarını coşturdu.
Bursalı hayranlarıyla buluşan, Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Teoman, sevilen şarkılarını seslendirdi. Mekanı dolduran 500 kişi, hep bir ağızdan Teoman'ın şarkılarına eşlik edip, eğlendi. Sahnede 2 saat kalan Teoman'ın konserinin biletlerinin, günler öncesinden tükendiği öğrenildi. Teoman hayranları, konser sonrası unutulmaz bir akşam geçirdiklerini söyledi.
- Bursa
Bursa, Teoman, Magazin
Kaynak: DHA