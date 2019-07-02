02.07.2019 16:36
Haberler » Güncel » Haber

Teoman Özalp Parkı?nda dönüşüm başlıyor

Teoman Özalp Parkı?nda dönüşüm başlıyor

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
17:50 Ceylanpınar'da kaza 1 yaralı
17:50 Gökçek'in, "Ben yaptırmadım" dediği afişlerin belediyenin deposundan çıktığı iddia edildi
17:50 TRT çalışanı Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı
17:49 Selfie çekerken suya düşen Serkan'ın cansız bedeni bulundu
17:49 Antalya'da orman yangını (2)
17:47 Eğitim Bir-Sen'den Madımak ve Başbağlar mesajı
17:47 Living Lab'de 48 saatlik mekatronik maratonu