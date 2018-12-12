Tepal'den Palet Havuzu

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:46



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:46

Dünyanın en yaygın ahşap palet organizasyonu olan EPAL, Türkiye'deki ikinci el paletlerin değerlendirileceği palet havuzunun kurulması için Türkiye Ulusal Komitesi TEPAL ile sürdürdüğü çalışmalara hız verdi.TEPAL Başkanı İsmet Kurutaç, geçen hafta EPAL CEO'su Christian Kühnhol ile Almanya'da toplantı yaptıklarını görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı. İsmet Kurutaç, Türkiye Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Caner Turunç ve Sayman üye Serkan Yurteri ile birlikte gittikleri Almanya'da EPAL CEO'su Christian Kühnhol ile EPAL Havuz Sistemi'nin Türkiye'de kurulması için verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplantıda Türkiye'de EPAL palet havuzu kurulması yönündeki çalışmaları masaya yatırdıklarını vurgulayan Başkan İsmet Kurutaç, "Türkiye'de her geçen gün kullanımı artan EPAL paletlerin ikinci el de değerlendirilmesi maksadı ile bir süredir EPAL Palet Havuzu kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bu amaçla Ekim ayı sonunda, EPAL palet müşterilerimiz için Antalya'da bir seminer düzenlemiş ve olumlu tepkiler almıştık. Almanya'da yaptığımız toplantıda da seminer hakkında EPAL CEO'su Christian Kühnhol'a bilgi verdik" dedi.EPAL paletlerin diğer ahşap paletlere göre 10 kat fazla uzun ömre sahip olduğunu ve lisanslı firmalarca tamir edilerek, kullanım ömürlerinin daha da uzadığını vurgulayan İsmet Kurutaç, Avrupa'da yaygın olan EPAL palet havuz sisteminin Türkiye'de kurulması sonrasında, EPAL paletlerin ikinci el değerinin daha da artacağını söyledi. Kurutaç, "EPAL havuz sistemi, palet üreticileri ve paydaşlarının yer aldığı, ekonomik değer yaratan bir sistemdir. Sistem, üreticilerden satın alınan paletlerin değişimini esas alıyor. Havuz sisteminin içinde en başta lisanslı EPAL palet üreticileri, lisanslı tamirciler, depo merkezleri, ana müşteriler, marketler, bayiler ve ihracat kanadı yer alıyor. Bu sistemde, üretici firmalar tamirci ve depo merkezleri, paletlerini müşterilerine satıyorlar. Müşterilerde bunları bayiler ve marketlerle olan ticari ilişkilerinde kullanıyorlar. Sistemde son kullanıcıdan alınan EPAL paletler tamir edilmek üzere tamirci firmalarına geri dönüyor. Buradan da talep eden müşterilere ulaşıyor. Böylece hem daha az ağaç kesiliyor hem de taşımada kullanılan paletler daha ekonomik hale geliyor" diye konuştu.Havuz sisteminin sağlıklı işlemesinin, sistemi oluşturan bütün aktörlerin sistemin içinde olmasına bağlı olduğu da vurgu yapan İsmet Kurutaç, tek bir aktörün bile sisteme girmemesi halinde havuzun oluşmasının mümkün olmadığını ifade etti. Sistemin oluşması için EPAL palet müşterilerinin de buna katkı sunması gerektiğine vurgu yapan Başkan İsmet Kurutaç, "Sistemin Türkiye'de uygulamaya girmesi ahşap palet müşterilerinin ambalaj ve lojistik maliyetlerini aşağıya çekecek, kalitesiz ve standart dışı palet kullanımı büyük ölçüde azalacaktır. Çünkü kalitesiz ve standart dışı paletler taşıma ve depolama maliyetlerini yükseltmektedir" dedi. - BURSA