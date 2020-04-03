TEPAV Perakende Güven Endeksi Mart'ta 7.1 puan düştü

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksi (TEPE), Covid-19 salgınının etkisiyle Mart'ta aylık bazda 7.1 puan ve yıllık bazda da 9.0 puan geriledi.

TEPAV'dan yapılan açıklamada, "Perakende güveninin azalışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki düşüş etkili oldu. 'Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar' sektörü, Mart ayında perakende güveni artan tek sektör oldu. Bu artışta yaklaşık 25 milyon öğrenciyi kapsayan uzaktan eğitime geçişin etkili olduğu düşünülüyor. AB-27 ve Euro Bölgesi ile karşılaştırıldığında Türkiye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro Bölgesi'nden daha kötü performans sergiledi" denildi.

Buna göre, TEPE değerinin geçen yıla ve geçen aya göre azalışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki azalış etkili oldu.

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mart'ta -21.8 puan oldu.

Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 13.4 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 17 puan azaldı.

Mart 2020'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 26.3'ü önümüzdeki üç ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 36.2'si işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise, yüzde 37.6 oldu. (Grafik - Tablo)

- İstanbul

Kaynak: DHA