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TEPAV: Türkiye'nin AB üyeliğine destek büyük, inanç az

“Türkiye Kamuoyunda Avrupa Birliği Desteği ve Avrupa Algısı Araştırması 2019” raporu yayımlandı. Araştırma sonuçları, gençlerin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini diğer yaş gruplarına göre daha çok desteklediğini gösteriyor.

01.01.2020 19:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:22 TEPAV: Türkiye'nin AB üyeliğine destek büyük, inanç az
" Kamuoyunda Birliği Desteği ve Avrupa Algısı Araştırması 2019" raporu yayımlandı. Araştırma sonuçları, gençlerin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini diğer yaş gruplarına göre daha çok desteklediğini gösteriyor. Rapora göre, Türkiye'nin ekonomik olarak AB'ye "çok ihtiyacı olduğunu" düşünenlerin oranıysa yüzde 54.

Türkiye Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yapılan kamuoyu araştırması kapsamında farklı sosyoekonomik gruplardan insanlara Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin sorular soruldu.
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Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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