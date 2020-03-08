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Tepebaşı Akademi'den "Dünya Kadınlar Günü" etkinliği

Tepebaşı Akademi Derneği (TEKAD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

08.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:40
Tepebaşı Akademi'den
Tepebaşı Akademi Derneği (TEKAD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Çukurhisar İlkokulu öğrencileri, velileri ve okul müdürü Muhammed Bayır ile bir araya gelen TEKAD Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca , etkinlikte yaptığı konuşmada, özellikle gelecek nesillerin anneler elinde şekillendiğini söyledi.
Velilere yeni açılacak kurslar hakkında bilgi veren Kaynarca, kadınlara çeşitli ekolojik hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Çukurhisar, Kaynarca, Tepebaşı, Güncel
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