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Tepebaşı Belediyesi eldiven ve maske gibi kişisel hijyen maddelerinin atıkları konusunda...

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Korona virüs tedbirleri kapsamında kullanılan eldiven ve maske gibi kişisel hijyen maddelerinin atıkları konusunda vatandaşları uyarıyor.

09.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:59
Tepebaşı Belediyesi eldiven ve maske gibi kişisel hijyen maddelerinin atıkları konusunda...
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Korona virüs tedbirleri kapsamında kullanılan eldiven ve maske gibi kişisel hijyen maddelerinin atıkları konusunda vatandaşları uyarıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, tüm kamu kurumu ve işyerleri için bilgilendirmede bulunarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, eldiven ve maske gibi hijyen maddelerinin atıkları konusunda uyarılarda bulundu.

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri yaptığı açıklamada; kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzemesi atıklarının, diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi amacıyla bina girişi ile ortak kullanım alanlarına ayrı kapaklı ekipman yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Söz konusu ekipmanda sadece maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının biriktirileceğini gösteren yazı veya resim bulunması gerektiği belirtti. Yetkililer ayrıca yayımlanan genelge doğrultusunda bu atıkların, ekipmanların dörtte üçü dolduğunda ağzı sıkıca kapatılarak ikinci torbaya alınması gerektiğini kaydetti. Atık üzerindeki virüsün hayatta kalma ihtimalini en aza indirmek için atık torbalarının, en az 72 saat süreyle diğer insan ve hayvanların erişemeyeceği güneş almayan otopark, depo gibi yerlerde bekleterek Tepebaşı Belediyesi tarafından belirlenen çöp toplama saatlerinde çıkarılması gerekiyor.

Toplum sağlığı için kurallara uyalım

Vatandaşlardan genelgede belirtilen uyarılara uyulmasını isteyen yetkililer, tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıklarının yırtılmaya dayanıklı plastik çöp poşetlerinde küçük miktarlar halinde toplanmasını da istedi. Ağzı sıkıca kapatılan çöp torbalarının yırtılma riskine karşı ikinci torbaya koyulması öneriliyor. Atık üzerindeki virüsün hayatta kalma ihtimalini en aza indirmek için de atık torbalarını, en az 72 saat süreyle diğer insan ve hayvanların erişemeyeceği oda veya balkonda bekletmek gerekiyor.

Atıkların, Tepebaşı Belediyesi tarafından belirlenen 19.00-23.00 saatleri arasındaki çöp toplama saatinden kısa bir süre önce çıkarılmasını isteyen yetkililer, temizlik çalışanları ve geri dönüşüm toplayıcıları ile birlikte toplum sağlığı için kurallara uyulmasını rica ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Tepebaşı, Yaşam
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