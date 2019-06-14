14.06.2019 12:29
Haberler»Yaşam » Haber

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birçok mahallede gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birçok mahallede gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği üst yapı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi'nde tretuvar ve asfalt, Hoşnudiye, Batıkent ve Sütlüce Mahallelerinde asfalt yama ve Batıkent Mahallesi'nde yeni yol yapımı gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nün kırsal mahallelerdeki çalışmaları kapsamında ise Kavacık Mahallesi'nde yol iyileştirme, Gündüzler Mahallesi'nde ise kilit taş döşeme işleri tüm hızıyla devam ediyor.

Vatandaşlar, mahallelerindeki üst yapı çalışmalarından memnuniyetini ifade ederken; Tepebaşı Belediyesi yetkilileri yaptıkları değerlendirmede, belirlenen program çerçevesinde çalışmaların süreceği bilgisini paylaştı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Ertuğrulgazi Mahallesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Tepebaşı, Yaşam

Son Dakika Haberleri
12:54 Sosyal medyadan silah ticaretine adli kontrol
12:54 TikTok kullanması yasaklanınca zehir içip intihar etti
12:54 Okullarda karne heyecanı
12:54 ZONGULDAK Göktuğ'a hastanede doğum günü sürprizi
12:54 MEB Selçuk karne dağıtım töreninde konuştu- 1
12:54 MEB Selçuk karne dağıtım töreninde konuştu- 2
12:53 Doğduğundan bu yana saçına makas değmedi
12:53 Türkmen Şelalesine bırakılan atıkları öğrenciler temizledi
12:53 Çakırhüyük ÇPAL'den yılsonu gösterisi
12:52 Sözcü davasında savunma için son kez süre verildi
12:52 Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak'tan Nihat Özdemir'e ziyaret
12:52 Türk ve Suriyeli toplam 730 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
12:51 CSKA Moskova, Will Clyburn'un sözleşmesini 3 yıl uzattı
12:51 DHA DIŞ - JLL raporu: Dünyanın en eğitimli kenti Londra