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Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki marketler ile gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren lokantaların iletişim bilgilerini web sitesi üzerinden vatandaşlara duyurdu.

05.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:38
Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu
Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki marketler ile gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren lokantaların iletişim bilgilerini web sitesi üzerinden vatandaşlara duyurdu.

Tepebaşı Belediyesi, korona virüs sürecinde hizmet veren marketler ile sağlık önlemleri çerçevesinde gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren yemek işletmelerinin iletişim bilgilerini web sitesi üzerinden vatandaşlara sunuyor. Alınan tedbirler kapsamında iş yerlerinde müşteri ağırlamaları yasak olan yemek işletmeleri, gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veriyor. Tepebaşı bölgesinde söz konusu yöntemler ile hizmet veren işletmeler, Tepebaşı Belediyesinin internet adresi olan "www.tepebasi.bel.tr" web sitesi üzerinde "İlçemizde bulunan lokantaların listesi" başlığında sıralanıyor. Vatandaşlar, bağlantıya tıklayarak Tepebaşı'nda hizmet veren lokantaların adres ve telefon bilgilerine ulaşabiliyor. Marketler de yine "www.tepebasi.bel.tr" adresli web sitesinde, "İlçemizde bulunan marketlerin listesi" başlığı altında sıralanıyor. Vatandaşlar başlık altında marketlerin adres ve telefon bilgilerine ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Tepebaşı, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu - Haberler

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