Tepebaşı Belediyesi'nden Budama Eğitimi Başlıyor

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:01



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:01

Tepebaşı Belediyesi tarafından Meyve Bahçesi ve Bağlarda Budama Teknikleri eğitimi düzenlenecek.Tepebaşı Belediyesi Kırsal İşler Müdürlüğü tarafından 3-5 Aralık tarihleri arasında Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde, 09.00-16.00 saatleri arasında 2 gün teorik ve 1 gün pratik olmak üzere 3 günlük düzenlenecek eğitim ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.Meyvecilikte Fidan Seçimi ve Bahçe Tesisi, Budamada Kullanılan Araçlar ve Dezenfeksiyonu, Budama Tekniği, Zamanlarına göre Budamalar (Yaz - Kış), Meyve Ağaçlarında Dal Şekilleri, Budama Sistemleri, Modern Bahçecilikte Telli Terbiye Sistemleri, Bağlarda Budama gibi konuların işleneceği eğitim örnek bahçe gezisi ve budama uygulamasıyla sona erecek. Daha önce düzenli olarak kırsal mahallelerde gerçekleştirilen budama eğitimleri, geçtiğimiz yıl itibari ile kent merkezinde de yapılmaya başlanmıştı. Kent merkezinde düzenlenmesi itibari ile ilgi çeken eğitime katılmak isteyenlerin, kesin kayıt yaptırması gerektiği belirtilirken konu hakkında ayrıntılı olarak bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0(222) 211 40 00/ 3214 numaralı telefondan Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine ulaşabilecek.Meyve Bahçesi ve Bağlarda Budama Teknikleri eğitimi için son kayıt tarihi ise 30 Kasım olarak belirlendi. - ESKİŞEHİR