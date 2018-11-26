Tepebaşı Belediyesi'nden İnsan Hakları Eğitimi

Tepebaşı
Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi
ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye
Şubesi ortaklığında düzenlenen İnsan Hakları Temel Eğitimi, çok sayıda kurum ve kuruluştan temsilcinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi ile Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi işbirliğinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. Yılı kapsamında İnsan Hakları Temel Eğitimi düzenlendi. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nden İnsan Hakları Eğitimi Program Koordinatörü Mehmet Onur Yılmaz
'ın verdiği eğitime; Tepebaşı Belediyesi'nden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlıklı Yaşlanma Merkezi, Alzheimer Konukevi, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Gençlik Merkezleri temsilcileri katıldı. 'İnsan hakları nedir? Temel hak ve özgürlükler nelerdir?' gibi konuların yanında hak ihlallerinin de ele alındığı eğitimde Yılmaz, katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Eğitim çalışması, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim
Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitim sonunda katılımcılara sertifika da takdim edildi. - ESKİŞEHİR
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:19