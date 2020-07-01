Tepebaşı Belediyesi üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan üstyapı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor
01.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:43
Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan üstyapı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ekiplerin eş zamanlı olarak birçok noktada yaptığı çalışmalar kapsamında; Yenibağlar Mahallesi Karargah ve Özüsözlü Sokak, Eskibağlar Mahallesi Akmescit Sokak Tunalı Mahallesi Uçar Sokak, Zincirlikuyu Mahallesi İkizkavak ve Onurlu Sokak, Sazova Mahallesi Suadiye Caddesi ve Karataş Sokak'ta asfalt yama çalışması sürüyor.

Ekiplerin kilit taş ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise Batıkent Mahallesi Akçengel Sokak, Zafer Mahallesi Uçar ve Akarbaşı Sokak, Sütlüce Mahallesi Pazarlı Sokak, Güllük Mahallesi Basay ve Havlucu Sokak, Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak, Esentepe Mahallesi Yüce, Görgün, Yıldırım ve Eldem Sokak yer alıyor.

Ayrıca üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Tunalı Mahallesi Uçar Sokak, Satılmışoğlu Mahallesi, Sakintepe Mahallesi, Sazova Mahallesi, Alınca Mahallesi'nde çalışıyor. Öte yandan Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde yeni yol açma çalışması da aralıksız şekilde sürüyor.

Mahalle sakinleri üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirtirke Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirtiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Zincirlikuyu, Akmescit, Tepebaşı, Güncel, Haber
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