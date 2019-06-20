Tepebaşı Belediyesinde Akıllı Şehir kavramı çerçevesinde çalıştay düzenlendi

Tepebaşı Belediyesinde 'Akıllı Şehir' kavramı çerçevesinde temiz ulaşımı, temiz enerjiyi konuşmak ve bu anlamda yapılacak adımları tartışmak amacıyla kentin karar vericileriyle birlikte bir çalıştay düzenlendi.



Tepebaşı Belediyesi, sadece ulusal değil uluslararası anlamda da adını sıkça duyurduğu çevre dostu ve sürdürülebilir akıllı şehir konularında öncü olmaya devam ediyor. Son olarak Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde 'Akıllı Şehir' kavramı çerçevesinde temiz ulaşımı, temiz enerjiyi konuşmak ve bu anlamda yapılacak adımları tartışmak amacıyla kentin karar vericileriyle birlikte bir çalıştay düzenlendi.



Özdilek Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen çalıştaya, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Demir Enerji kurucu ortaklarından Baha Kuban ve Esra Demir, Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Velesbid Derneği, Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Çevre Derneği, Teknokent ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) ilgililer katıldı.



Tepebaşı'nda yenilebilir enerji kaynaklarına geçiş



Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Tepebaşı Belediyesi'nin yenilebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecinden de bahsederek, "Ahmet Ataç, 2009 yılında tekrar geldiğinde yenilebilir enerji kaynaklarına geçiş, bina simülasyonlarında enerjiyi etkin hale getiriş, binayı bu çalışmaları yapan ve buradaki performans arttırıcı yatırımları fazlalaştırma gibi bir vizyonumuz oluştu. 2009'dan 2014'e kadar böyle geçti" diye konuştu.



Türkiye'deki ilk akıllı kent programı



Türkiye'deki ilk akıllı kent programını hayata geçirdiklerini de anlatan Savaş, "2014'te artık küresel iklim değişikliği gibi bir olay ve bir gerçeklik ortaya çıktı. 'Bunun karşısında biz ne yapabiliriz?' dedik. Türkiye'deki ilk akıllı kent programını hayata geçirmeye başladık. Türkiye'de çok yeni olan yaptığımız bu akıllı kent projemizin sonuçlarını şuan yaşamaya başladık. Programımız şuanda hem bütçe hem de uygulama anlamında yüzde 95 oranında bitti. Yalnızca otomasyon sistemlerinin kurulması ve denetlenmesi kaldı" şeklinde konuştu.



Çalıştaydan çıkan veri ve fikirler vizyonumuzu genişletiyor



Çevre dostu ve sürdürülebilir akıllı şehir noktasında Eskişehir'in ihtiyaçları doğrultusunda bilişim, enerji ve ulaşım konularında birçok fikir alışverişinin yapıldığı çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, çok değerli bir çalışma olduğuna dikkat çekti. Tepebaşı Belediyesi olarak stratejik bir plan hazırlıklarının bulunduğunu anlatan Savaş, şöyle devam etti:



"Sağlıklı Kent Konseyi, Bilişim Kurulu, Kırsal Kalkınma Kurulu ve bir de sürdürülebilir enerji eylem planı yaptığımız grup çalışmamız olmak üzere 4 tane kurulumuz var. Yani bizim stratejik planımız bu 4 temel üzerinden oluşuyor. Bunların hepsi de şehir veri tabanları kullanarak hazırlanmış planlar. Bunların hepsi hem katılımcı anlayış hem de odak grup toplantısı açısından gerçekten belediyemizin elini çok güçlendiren, bize vizyon katan ve temel çalışmaları da yürütebileceğimiz veriler ve fikirler oluşturuyor. Ben bugünkü çalıştayımıza katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA