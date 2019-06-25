Tepebaşı bölgesinde üstyapı çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tepebaşı bölgesindeki merkez ve kırsal 10 mahallede üstyapı çalışmalarına aralıksız biçimde devam ediyor.



Kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelerdeki pek çok noktada eşzamanlı olarak çalışma gerçekleştiren ekipler, 10 mahallede üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Tunalı, Fevzi Çakmak ve Ulu Önder Mahallelerinde asfalt yama, Ertuğrulgazi ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde tretuvar döşeme ve Hoşnudiye Mahallesi'nde asfalt atma işlemleri gerçekleştiriliyor. Kırsal mahallelerde de yoğun biçimde mesai yapan ekipler; Sulukaraağaç, Yukarı Söğütönü ve Muttalip Mahallesi'nde yol bakım, iyileştirme ve onarım, Gündüzler Mahallesi'nde de kilit taş döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, mahallelerindeki üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirtirken Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de planlanan program doğrultusunda çalışmaların süreceğini ifade ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA